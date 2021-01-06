محافظ المنوفية يسلم 40 قرضا حسنا لأصحاب الحرف اليدوية (صور)

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، 40 قرضا حسنا لأصحاب الحرف اليدوية والمهن والمشروعات المتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق بين جمعية خيرية وبنك القاهرة، ويأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي دعم المشروعات والصناعات اليدوية وأصحاب الحرف للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية من محدودي الدخل لخلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.وأشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.من جهته أوضح المستشار سيد الشوربجي، مدير جمعية خيرية بالمنوفية، أنه خلال عام 2020 تم توزيع 180 قرضا حسنا علي الحالات الأكثر احتياجا بقيمة إجمالية مليون و260 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفًا أن الجمعية، وزعت 10 منافذ لبيع المواد الغذائية (كشك) وتم تزويدهم بالبضائع من المواد غذائية، وثلاجة "ديب فريزر" بتكلفة 210 ألف، مؤكدًا علي أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.من ناحيتهم أعرب أصحاب المشروعات عن سعادتهم باهتمام محافظ المنوفية بالفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة وآمنة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.