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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسمي طبيبين من شهداء كورونا على مدارس ومعاهد بكفر الزيات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:31 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد الطبيب ربيع عبد المطلب النجار المتوفى متأثرًا بفيروس كورونا علي معهد فتيات كفر يعقوب الاعدادي الثانوي، والطبيب محمد حمدي عاشور على مدرسة أبو الغر الثانوية المشتركة مركز كفر الزيات، حيث إن الشهداء من صفوف الجيش الأبيض.

وأكد محافظ الغربية أن إطلاق اسم الشهيد على المعاهد والمدارس يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية لخدمة أهالي القرى والوطن عامة، مؤكدا ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن هذا القرار جاء بعد مخاطبة إدارة الوقائي بالمديرية الى دايون عام المحافظه بإطلاق اسماء شهداء فيروس كورونا على المدارس والمعاهد التابعة لمكان ساكنهم الأصلي، وذلك تخليدا لذكراهم وتقدير لكل قدموه من جهود كبيرة والتضحية بأرواحهم لخدمة المواطنين.

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