مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حصاد مستشفى القلب الجامعى لعام 2020، والذي يعد عامًا استثنائيًا فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والتي سعت خلالها إدارة الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لمواصلة تقديم خدماتها الطبية دون تقصير، وذلك فى كافة المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها.وأشار إلى أن مستشفى القلب الجامعى نجح خلال العام المنقضي فى مضاعفة إحصائياتها في مجال العمليات الجراحية والقساطر القلبية، وكذلك أعداد الإقامة الداخلية بالمستشفى، واستقبال الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والرعاية الحرجة، والفحوصات والاختبارات الطبية، حيث يعد هذا التخصص من أدق التخصصات الطبية وأكثرها تعقيدًا والتي تحتاج إلى متابعة دورية من قبل الكوادر الطبية والذين نجحوا فى القيام بدورهم الخدمي والطبي والعلاجي طوال العام رغم تداعيات أزمة كورونا.وأوضح الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى القلب الجامعى قد نجحت خلال عام 2020 فى استقبال 12330 حالة بواقع 655 طوارئ القلب، و90 طوارئ جراحة القلب والصدر، و6437 عناية مركزة أمراض قلب، و648 عناية مركزة أمراض قلب أطفال، و1837 رعاية حرجة جراحة قلب وصدر، و1317 عناية متوسطة أمراض قلب، و1346 رعاية متوسطة جراحة قلب وصدر، وهو ما يمثل سعى إدارة المستشفى وكوادرها الطبية على مواصلة العمل على نحو أفضل لتحقيق أعلى نسب شفاء.وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية والقساطر القلبية التي تم إجراؤها فى المستشفى خلال عام 2020 فقد أشار الدكتور حسام العربي مدير المستشفى إنها بلغت 2933 عملية بواقع 2277 قسطرة قلبية متنوعة ما بين تشخيصية وتداخلية طارئة وعلاجية على شرايين القلب التاجية وتركيب منظمات القلب وتوسيع صمامات القلب وعمل كهروفسيولوجيا القلب والكى وإصلاح العيوب الخلقية بالقلب، وحوالى 656 جراحة قلب وصدر متنوعة ما بين قلب مفتوح أطفال لإصلاح العيوب الخلقية البسيطة والعيوب الخلقية المركبة، وقلب مفتوح لعل وصلات وكبارى على شرايين القلب التاجية، وتغيير صمامات القلب، هذا بالإضافة إلى جراحات الصدر وعمليات جراحة الصدر بالمنظار الجراحي ومناظير الصدر الاستكشافية واستخراج الأـجسام الغريبة وتركيب أنابيب صدرية.أما فيما يتعلق بالفحوصات والاختبارات الطبية فقد أضاف الدكتور حسام العربي أنها بلغت 66836 فحص وإشاعة بواقع 1542 أشعة متعددة المقاطع، و2409 أشعة بالموجات فوق الصوتية على القلب، و217 تصوير قلب بالموجات فوق الصوتية من خلال نظار المرئ، و147 رنين مغناطيسى، و262رسم القلب بالمجهود، 2132 أشعة عادية على القلب والصدر، و89 تركيب جهاز هولتر 24، و56 تركيب جهاز هولتر 48 ساعة، و43228 تحاليل طبية clinical chemistry، و8366 تحاليل طبية haematology، و168 تحاليل طبية microbiology، و2680 تحاليل طبية immunology، و3078 تحاليل طبية وظائف كبد كاملة، و1779 وظائف كلى كاملة، و680 تحاليل طبية LDL،HDL، cholesterol، Lipid profile.أما الإقامة الداخلية بالمستشفى والتي تمت خلال عام 2020 فقد بلغ عددها الإجمالى 3208 بواقع 924 داخلى أمراض قلب رجال، و511 أمراض قلب سيدات، و527 أمراض قلب تعاقدات، و488 أمراض قلب أطفال، و758 داخلي جراحة قلب وصدر.وعلى صعيد العيادات الخارجية التابعة للمستشفى وإحصائياتها خلال عام 2020، فقد أضاف الدكتور حسام العربي انها استقبلت 20629 حالة، بواقع 5131 بعيادة امراض القلب عامة، و1799بعيادة أمراض شرايين القلب والجلطات، و1558 عيادة استقبال الطوارئ، و986 عيادة اضطرابات القلب والمنظمات، و672 عيادة صمامات القلب والسيولة، و29 عيادة أمراض قلب الأطفال، و656 عيادة جراحة قلب وصدر كبار، و1018 عيادة جراحة قلب وصدر أطفال، و8068 عيادة العلاج على نفقة الدولة.