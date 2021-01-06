قيادات الإخوان في تركيا تبحث عن تمويل لقنواتهم وتلجأ للأفلام المسيئة

بدأت قيادات الإخوان الهاربة لتركيا، كذلك قيادات التنظيم الدولي المقيمة في لندن، البحث عن ممولين جدد لفضائيات الجماعة التي تبث من تركيا وتسيء لمصر، ومنها مكملين، وطن، الحوار والشرق.وأفادت مصادر أن تلك الفضائيات كانت تعد في الوقت الحالي أفلاما وثائقية مسيئة لمصر، لبثها خلال الفترة المقبلة، استغلالا لقضايا أثارت جدلا في الشارع المصري.وأوضحت المصادر أن القيادات الإخوانية، عقدت اجتماعات مع عبدالرحمن أبو دية، وشهرته "أبو عامر"، إخواني فلسطيني الجنسية وحاصل على الجنسية البريطانية، أسعد التميمي فلسطيني وحاصل على الجنسية البريطانية أيضا، كانا ومازالا همزة الوصل بين الجماعة وممولي فضائياتها.ويتولى الرجلين رسم الخرائط البرامجية والإخبارية، والتوجيه بإنتاج أفلام وثائقية مسيئة لمصر، ومنها ما تم إنتاجه سابقا مثل فيلم "التجنيد الإجباري" للبحث عن ممولين جدد، ومناقشة مستقبل تلك الفضائيات، وهل ستظل في تركيا أم يمكن نقلها للبث من دول أخرى، وفقا لمصادر لقناة العربية.يدير أبو عامر مجموعة كبيرة من استثمارات الإخوان في أوروبا، بمجالات العقارات والبورصة، وشركات الإنتاج الفني التي تنتج الأفلام الوثائقية على نطاق واسع.وبدأت شركات الانتاج الفنى التابعة لأبو عامر في إنتاج أفلام سينمائية يعمل بها عدد من الفنانين التابعين والموالين للإخوان ويقيمون في تركيا، كما تنتج مجموعة من البرامج لفضائيتي مكملين والحوار.واتفقت قيادات الإخوان الهاربة على استمرار إنتاج الأفلام التي كان قد تم البدء في تصويرها مع تمويلها من أموال الجماعة، وإيقاف الأفلام التي لم يتم البدء في تصويرها، مثل الأفلام التي كان مقررا تجهيزها عن اللجوء السياسي في الغرب والأوضاع في ليبيا.وأشارت المصادر إلى أن إنتاج الأفلام السينمائية التي كان ينوي الإخوان التوسع فيها سيتوقف أيضا خلال الفترة المقبلة بعد توقف التمويل، والكشف عن الخديعة الكبرى التي روجت لها فضائياتهم من جانب آخر، وهي أن فيلم بسبوسة بالقشطة الذي أنتجوه حصل على جائزة أوروبية للفيلم المستقل، على خلاف الحقيقة، في حين أن الجهة المانحة مجرد موقع إلكتروني لبيع الجوائز الوهمية.كما كشفت المصادر أن الفيلم من إنتاج شركة إيه تو زد الإخوانية، بالتعاون مع فضائية مكملين، بطولة الفنانين المصريين الهاربين لتركيا هشام عبدالحميد ومحمد شومان، وأخرجه عبادة البغدادي ويتناول الحياة في سجون مصر بطريقة مسيئة لقوات الشرطة.من جانبه، أكد عمرو عبدالمنعم، الباحث في ملف جماعات الإسلام السياسي، أن إحدى الفضائيات التي تبث من تركيا ستتوقف تماما خلال الأشهر المقبلة بعد وقف تمويلها، وسيتم نقل كافة العاملين فيها من مذيعين وإداريين وفنيين لفضائية الحوار، التي يشرف عليها القيادي الفلسطيني التميمي.فيما ستتنقل فضائية أخرى من تركيا إلى بريطانيا لنقص التمويل، وتبث من هناك بعد الاتفاق على تمويلها من جانب إيران، وقام وسطاء من حزب الله بالتنسيق مع الإخوان في ذلك.