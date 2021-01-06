تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من صيدلانية ومقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية، ولاذوا بالفرار.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وسيارة مستأجرة، ودراجة نارية.وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام المركبات المضبوطة، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.