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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس أندريه شفيع مونتريال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:51 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بعيد القديس أندريه شفيع مونتريال.

وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد- الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: وُلد في مدينة سان غريغوار- ديبرفيل، فيما كان يُعرف بكندا الشرقية، في ٩ أغسطس 1845م.
وتابع: أصبح يتيم الأب وهو في التاسعة من عمره، أما والدته فتنيحت بعد وفاة والده بثلاث سنوات، منذ نعومة أظافره، كان ضعيف البنية وكان يعاني غالبًا من المرض.

وتابع: كان يقوم بوظيفة البواب في كليّة نوتردام، وصار في هذه الوظيفة لمدة أربعين عامًا، حيث كان هو موظف الاستقبال وشملت مهامه أيضًا غسل الأرضيات والنوافذ وتنظيف المصابيح وجلب الحطب وحمل الرسائل.
كان يأخذ من زيت القنديل المنقاد أمام مذبح القديس يوسف بالكليّة ويدهن به رءوس المرضى فكان يتم شفاؤهم سريعًا وصارت له شعبية كبيرة بين المؤمنين.

وتابع: في مدينة مونتريال نجح الأخ أندريه في بناء كاتدرائية للقديس يوسف ورحل فى مدينة مونتريال يوم السادس من يناير عام 1937؛ أعلنه طوباويًا البابا القديس يوحنا بولس الثاني يوم 23 مايو ثم رفعه إلى مصاف القديسين البابا بنديكتوس السادس عشر يوم 17 أكتوبر عام 2010م.

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