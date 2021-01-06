ضبط 4 قضايا تهريب بضائع و1316 مخالفة مرورية في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل).وفى مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، و1316 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 163 حكما قضائيا متنوعا.وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبطت 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.