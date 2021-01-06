سفر ووصول 20 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 198 رحلة دولية وداخلية وتجارية "البضائع" لنقل ما يقرب من 20 ألف راكب بمختلف الجنسيات.وسيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية التي تجتاح العالم خلال المرحلة الراهنة.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تنفيذ توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين.كما تشدد إدارة الحجر الصحى بالمطار على حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.