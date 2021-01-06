السفير السعودي في البحرين: قمة التعاون أكدت وحدة الصف الخليجي

ٌقال سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين اليوم، إن قمة العلا أكدت على وحدة الصف الخليجي.وقال آل سعود عبر حسابه على موقع "تويتر": "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة نجاح أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الحادية والأربعين (قمة العُلا التاريخية)، والتي أكدت على أولوية وحدة الصف الخليجي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول وشعوب المجلس بما يخدم آمالها وتطلعاتها وأمن واستقرار المنطقة.