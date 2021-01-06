ضبط 236 إسطوانة اكسجين أثناء بيعها في السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود التصدي لممارسات حجب المستلزمات الطبية وأسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية.ففي مديرية أمن القاهرة تم ضبط (50 أسطوانة غاز أكسجين "فارغة") تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص"، كما تم ضبط (20 أسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة") تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص".وضبط (3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين)، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص".وفي مديرية أمن الجيزة تم ضبط (56 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة") لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص".وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (37 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر)، حجبت حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص".وضبط (25 أسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر)، حجبت عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، كما تم ضبط (13 أسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.