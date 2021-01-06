توفير مصل الإنفلونزا الموسمية بـ«القصاصين» مقابل 50 جنيها

أعلن الدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة القصاصين الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن توافر تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بقسام الطب الوقائي بديوان الإدارة، مقابل دفع 50 جنيه على أن يحصل المواطنين علي جرعة واحدة.وأكد إبراهيم، صرف التطعيم لمن يتجاوز سن الـ6 أشهر، ويشترط حضور الشخص بنفسه، ولا يُسمح بأخذ التطعيم خارج المكاتب التابعة للإدارات الصحية، منوهًا بأن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، فضلًا عن أنه آمن وخضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.وأشار أن الأوراق المطلوبة للحصول على المصل إحضار صورة البطاقة الشخصية، وصورة شهادة الميلاد للأطفال تحت السن، ودفع 50 جنيه مقابل الحصول على الجرعة.وشدد مدير إدارة القصاصين الصحية، على على ضرورة اتباع بعض التعليمات قبل التطعيم؛ منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ومنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم "البيض – فورمالدهيد – نيوميسين – اكتوكسينول"، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة الطبيب المعالج.وأضاف الدكتور محمد إبراهيم: "يبدأ التطعيم من سن 6 أشهر فأكثر بجرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من 9 سنوات، والذين لم يتلقوا أية جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة، يتم إعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مدة لا تقل عن 4 أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرُضع في العضلة الأمامية للفخذ، أما للكبار فيكون بالعضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد".