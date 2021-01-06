أعمال «الخوص» بالوادي الجديد تغزو المعارض العالمية

تتميز الوادي الجديد بالنخيل بجميع أراضيها ومزارعها، فقد أنعم الله علي أهالي الواحات بكثير من المنتجات التي تصنع من الخوص وجريد النخيل لتساعدهم في حياتهم المعيشية.وتحكي أم جنه من قرية القصر صاحبة معرض تراث لـ "الدستور" أنها طورت أعمال الخوص والمشغولات اليدوية برسم علم مصر والأهرامات للترويج للمنتج، فأعجب بالفكرة اللواء محمد الزملوط المحافظ الذي يمد يد العون لأصحاب هذه الأعمال لحل أزمة التسويق التي كانت شوكة في حلق المنتجين.نجح محافظ الإقليم أن يبرز منتجات الواحات وأعمال الخوص والمشغولات اليدوية في أحدث معارض القاهرة وعلى رأسها "تراثنا" الذي زاره رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضي، كذلك معرض الأكاديمية الوطنية للتدريب، علاوة على أعجاب بعض الوزراء بهذه المشغولات أثناء زيارتهم للمحافظة.وأضافت "أم جنة": سيتم عقد دورات لتعليم صناعة الخوص والمشغولات اليدوية لمنع إندثارها، فهي من المهن التي مازال يعتمد عليها بعض الأهالي في حياتهم المعيشية.