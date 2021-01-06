وزير التموين يتفقد سوق الجملة للخضراوات ببورسعيد (صور)

تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق الجملة للخضروات المقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويحتوي على 69 باكية خضار وفاكهة جملة وتجزئة، ومساحة الباكية من 8 إلى 22 مترا.وجاءت زيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلي الغرف التجارية ببورسعيد، ومن المقرر زيارة عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، وتمتد جولة وزير التموين والوفد المرافق له زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، وزيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق فى مدينة بورسعيد، سوف يتوجه إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التمويني اللوجستي المتطور ببورفؤاد، ثم يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلي نادي الصيد.وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن وزير التموين سيفتتح أول مركز تكنولوجي مطور "يقدم خدمات لوجستية" ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد، كما سيتفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.