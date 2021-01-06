أمير الكويت يمنح وزير خارجيته وسامًا من الدرجة الأولى

منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، وزير خارجيته الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى تقديرًا لجهوده وخدماته الجليلة في خدمة بلاده وتنمية أواصر العلاقات التي تربط الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيًا نحو توحيد الصف العربي.يذكر أن وسام الكويت بدرجاته الثمانية يمنح لرؤساء الوزارات والسفراء وأبناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة ولمن أظهر شجاعة فائقة.