اليابان تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا

سجلت اليابان أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة تتجاوز فيها الحصيلة اليومية لليابان حاجز الـ5 آلاف إصابة.وكانت حكومة العاصمة طوكيو قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بالفيروس، وأن نحو نصف الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في البلاد توجد بالعاصمة التي تشهد أيضًا تزايد عدد الحالات الحرجة، فيما يحذر المسئولون من احتمال انهيار النظام الطبي.كانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، قد حثوا الحكومة اليابانية السبت الماضي على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددًا.