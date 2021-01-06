وفاة شخصين إثر تصادم 6 سيارات بطريق مطروح الساحلى

قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى الحمام المركزي استقبل جثمانين إثر حادث تصادم 6 سيارات على طريق الساحل الشمالي الدولي الرابط بين مطروح والإسكندرية بسبب الشابورة.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم وضع الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وهما "معدول عبدالفتاح عوض من مدينة الضبعة بمطروح، ويبلغ من العمر 64 سنة، عبدالله معدول عبدالفتاح عوض من مدينة الضبعة بمطروح ويبلغ من العمر 30 سنة".