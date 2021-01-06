الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أعلنت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" في الإمارات عن عودة الرحلات السياحية والصحراوية في إمارة الشارقة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها وفق الدليل الإرشادي للرحلات السياحية الصحراوية ومنظمي الرحلات السياحية.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، أن الخطوة تأتي كدفعة قوية باتجاه معاودة الأنشطة السياحية مع تبني أفضل الممارسات الوقائية وتنظيم بروتوكولات الصحة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية للسلامة تنفيذًا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان حماية السياح والزوار والموظفين والمواطنين والمقيمين في الإمارة.ووفق الوكالة، جاء قرار معاودة نشاط الرحلات السياحية والصحراوية عقب إلزام الشركات المتخصصة باتخاذ إجراءات عدة أهمها تجهيز مكاتب الاستقبال بفواصل بلاستيكية أو زجاجية، وتسهيل استخدام أجهزة بطاقات الائتمان مع إجراء عمليات التعقيم بصورة منتظمة.ولفتت إلى أنه تم تحديد جملة من الاشتراطات خلال الجولات السياحية أولها ألا يتجاوز عدد الركاب السعة المحددة للمركبة، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وتوفير لافتات حول المركبة السياحية لتنبيه المشاركين بضرورة تجنب التجمهر والازدحام في منطقة واحدة، وحثهم على الالتزام باتباع إجراءات الصحة والسلامة.