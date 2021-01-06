السفيرة الأمريكية: الكويت لعبت دورًا حاسمًا في استعادة وحدة الخليج

قال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، إن الكويت لعبت دورًا حاسمًا في استعادة وحدة الخليج، وهو أمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات المشتركة.وتابعت عبر حسابها على موقع "تويتر": يعود الفضل بشكل كبير في انفراج القمة الخليجية واتفاق العلا إلى الوساطة الدؤوبة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح.يأتي هذا في أعقاب اطلاق بيان العلا عن القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء.