«الكمامة» تُسقط 19614 شخصًا في قبضة الأمن

ضبط 19614 شخصًا؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، كما تم تنفيذ 227 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 755 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.