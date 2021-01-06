سقوط سيدة من شرفة منزلها بعد مشاجرة مع زوجها بدمياط

سقطت زوجة من الدور الرابع بأحد العقارات بمنطقة غيط النصاري بدمياط بعد مشاجرة مع زوجها، حيث فوجئ الأهالي بسقوط السيدة من شرفة شقتها.تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ السيدة، وتم نقلها إلى مستشفى التخصصي بالعصر، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وكشف ملابسات الواقعة.