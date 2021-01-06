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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: 17 ألفا و278 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:21 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة التشيكية 17 ألفا و278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، وهو أعلى رقم يتم تسجيله، حتى الآن في يوم واحد، منذ الكشف عن الفيروس أول مرة في جمهورية التشيك في مارس الماضي، طبقا لما ذكره راديو براغ التشيكي اليوم الأربعاء.

وارتفعت النسبة المئوية للاختبارات الإجمالية التي كانت إيجابية أيضا من 37% يوم الإثنين إلى 41.5%، على الرغم من أنها مازالت أقل من بعض من النسب الأعلى التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى، يتوقع وزير الصحة التشيكي يان بلاتني أن يتم تطعيم 600 ألف شخص، بمن فيهم كبار السن فوق 80 عاما والعاملين في المجال الطبي، ضد "كوفيد- 19" بحلول مارس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الثلاثاء.

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