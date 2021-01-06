ضبط 4 عناصر إجرامية باستروكس وهيروين في السحر والجمال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن من استهداف عدد من البؤر الإجرامية وضبط كميات من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي، بحوزة 3أشخاص في استهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.