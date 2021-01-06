ضبط شيشة ومحلات مخالفة بمركز الواسطى في بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالمواعيد المقررة، وكذلك الإلتزام بتطبيق الإجراءات لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.وضبطت حملة شنتها الوحدة المحلية، مساء الثلاثاء، 4 محلات تجارية مخالفة لقرار مواعيد الغلق، وكذلك 11 شخص غير ملتزمين بإرتداء الكمامة وتم تطبيق الغرامة عليهم، وضبط 10 شيشة داخل إحدى المقاهي، تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.جاء ذلك خلال حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، قادها المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة، ونوابه ومديري الإدارت والإشغالات والأزمات ورخص المحلات وقوة من مركز شرطة الواسطى.