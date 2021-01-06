ضبط 80 طربة «حشيش» بحوزة مسجلين خطر فى الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط 80 طربة من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول، مبالغ مالية، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية في الشرقية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.