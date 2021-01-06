مؤشر: انكماش منطقة اليورو في ديسمبر

أظهر مسح أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل انكماشًا أشد حدة مما كان يُعتقد في السابق في نهاية 2020، وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي أضر بقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة.ومع تزايد معدل الإصابات في أوروبا، فرضت الدول قيودًا على الحياة العامة، وتتجه ألمانيا لتمديد إجراءات العزل الصارمة حتى نهاية الشهر، بينما قررت بريطانيا أمس استمرار بعض القيود في جميع أنحاء العالم.وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر كانون الأول، الذي يعد مؤشرًا جيدًا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 من 45.3 في نوفمبر ولكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير.