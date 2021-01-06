ضبط 795 كيلو كبدة فاسدة فى الفيوم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 795 كيلو جرام "كبدة مُجمدة" فاسدة، نتيجة سوء التخزين، بحوزة قائد السيارة "سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على ثلاجات المجمدات الكائنة بمحافظة الفيوم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.