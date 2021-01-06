محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة محلة دمنة

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المخطط الاستراتيجى لمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.وقال المحافظ إن هذا أول مخطط استراتيجى لمحلة دمنة، بعد أن تحولت من قرية إلى مدينة فى عام 2009، ويستهدف التيسير على المواطنين للحصول على تراخيص البناء والعمل فى تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.وأضاف أنه قريبا سيتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمدينة جمصة وباقى قرى مركز المنصورة، ويتم التنسيق حاليا مع كل الجهات المختصة لإعداد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لباقى مدن وقرى المحافظة، موضحا أن إجمالى ما تم اعتماده من كل المخططات "استراتيجية- تفصيلية- ومعدلة" بلغ 88 مخططا على مستوى المحافظة.وقال إن ذلك يأتى في إطار العمل المستمر والجهود التى تبذلها محافظة الدقهلية من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بهدف الانتهاء من كل المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل الجاد لإيجاد الحلول لجميع مشكلات المواطنين.وأكد محافظ الدقهلية، أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق "سكنية وسكنية مختلط والخدمية"، وكذا عروض الشوارع الرئيسية والفرعية.وأضاف محافظ الدقهلية، أن الانتهاء من كل المخططات يستهدف التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.وأوضح المحافظ، أن المخطط يساهم بشكل كبير فى إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدوله المصرية 2030.وقالت المهندسة سماح المحمدي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، أن العمل متواصل من أجل الانتهاء من كل المخططات وذلك وفقا لتعليمات السيد المحافظ للتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم بنطاق المحافظة.