«البازار».. وزير التموين يفتتح أول سوق لوجستي ببورسعيد

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سوق البازار اللوجيستي للخضر والفاكهة جملة وتجزئة بمحافظة بورسعيد.ويعتبر سوق البازار هو أول سوق لوجستي بالمحافظة على مساحة 22 ألف متر مربع، ويضم 69 باكية خضروات وفاكهة تجزئة مساحات تتراوح من 8 إلى 22 مترا، إضافة إلى 3 محال عطارة، و6 محال لحوم ودواجن.كما توجد منطقة الجملة داخل السوق تضم 39 محل جملة، منهم 6 ثلاجات خضار وفاكهه، إضافة إلى 27 محلات مطاعم وحلويات وكافيهات وبنوك خارج السوق.كما أن المنطقة تضم غرفة نفايات على أحدث مستويات الأمان والتكنولوجيا، ومسجد ونقطة أمن وإسعاف وإطفاء.