تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكن سيدة اتهمت سيدتين بتخديرها فى الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمسكن سيدة اتهمت سيدتين بتخديرها وسرقة مصوغاتها الذهبية بالشروق.تقدمت سيدة لقسم شرطة الشروق لتحرير محضر ضد سيدتين، قامتا بتخديرها وسرقة مصوغاتها بمنطقة السوبر بالشروق بمحافظة القاهرة.وأقرت السيدة بأن السيدتين أخبرتاها بأنهما ليستا من المدينة، وطلبتا منها الدخول للحمام فى شقتها وفور سماحها لهما بالدخول، قامتا بتخديرها وسرقة مصوغاتها الذهبية.وتكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لضبط المتهمتين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.