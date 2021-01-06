محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها "أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهًا للمولى عز وجل بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة".كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكُلٍ من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إيبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.ويتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.