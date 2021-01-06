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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:25 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمستثمر السعودى الدكتور أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط  - إحدى مدن الجيل الرابع – وتذليل العقبات وبحث استكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة؛ لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، ومحمد نصير المدير الإقليمي المبيعات وعماد رجب مدير مشروع بورتو أسيوط. 

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية، موجهًا بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين، وخلق مجتمع عمراني جديد.

وأعلن نائب مجلس إدارة شركة بورتو عن ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4،3 مليار جنيه، لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدانا فضلًا عن 25 % توسعات جديدة.

واستمع إلى شرح من المهندس أيمن على رجب مدير المشروع، والذي أشار إلى أن المشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادٍ رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة لإحداث تنمية حقيقية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع والتي ستستمر لمدة 3 سنين.   

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة، والذي يحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي، وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل، فضلًا عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات، والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 3.5 مليار جنيه بمعدل انفاق 70 %.. فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.‪ 

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