سعد الصغير يكشف لجمهوره عن عمل جديد قريبًا (فيديو)

شارك الفنان سعد الصغير جمهوره بمقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وكتب سعد الصغير في كواليس أحد الأعمال الفنية، وعلق قائلًا: "بإذن الله انتظروا حاجة قريبًا هتعجبكو جدًا بعيدًا عن الكواليس الحلوة دي".يذكر أن سعد الصغير أثار حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس، والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج ويعترف بالزواج.