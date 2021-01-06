حادث يوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث تصادم بين سيارتين، أسفل الطريق الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان بالشرقية.تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بورود إخطار يفيد بتوقف حركة المرور على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، أسفل الطريق الدائري الإقليمي بدائرة قسم أول العاشر، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.