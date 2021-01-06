«الأم نسيت المفتاح».. الحماية المدنية تنقذ أطفال داخل شقة بالأقصر

تبلغ لشرطة النجدة بالأقصر من إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية" ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، بأنها حال خروجها من مسكنها قامت بغلق الباب تاركة مفتاح المسكن وأطفالها الصغار بالداخل مع وجود أوانى طهى على موقد البوتاجاز.انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالأقصر إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من الدلوف إلى الشقة من شرفتها بالطابق الثانى عن طريق سلم الإطفاء، وتم فتح باب الشقة وتأمين غلق مصدر غاز البوتاجاز دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية، ولاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الموقف استحسان المواطنين من قاطنى المنطقة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.