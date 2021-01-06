ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالدقهلية

أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية، قيام مالك مكتب لبيع المستلزمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بأحد المنازل كائن بإحدى قرى دائرة مركز شرطة الستاموني.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته داخل المصنع (400 ألف كمامة معدة للبيع، 2 ماكينة لتصنيع الكمامات، 65 بكرة رول تستخدم في إنتاج الكمامات زنة الواحدة 15كيلو جرام، 8850 كرتونة فارغة معدة لتعبئتها بالكمامات )، وبمواجهة مالك المصنع اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.