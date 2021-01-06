تحديد مركز تلقي لقاح كورونا بالمنوفية (مستند)

أصدرت مديرية الشؤون الصحية في المنوفية، خطابا لقطاع الطب الوقائي بديوان عام وزارة الصحة، للعمل على تحديد مركز مخصص لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة لمعاينة المكان المقترح ليكون مركزًا لتوزيع اللقاحات.وأكد الخطاب، اختيار المكان في نطاق مجمع مستشفيات منوف، والكائن داخل سور مستشفى الحميات، موضحا أنه جرى بالفعل تجهيزه للبدأ في فعاليات التطعيم، وطالبت مديرية الصحة الوزارة بالموافقة على اعتماد المبنى الكائن بمستشفى حميات منوف على أنه مركزًا لإعطاء لقاح تطعيم فيروس كورونا المستجد.وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، متابعة غرفة عمليات كورونا الأكسجين في مستشفيات العزل على مدار الساعة، مؤكدًا إنشاء منصة إلكترونية يتم تحديثها بكافة البيانات عن طريق مديري المستشفيات ومتابعته الشخصية لها.