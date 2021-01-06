رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:06 م
ضبط مطاحن
ضبط مطاحن
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من من ضبط أحد المطاحن الخاصة لاستخدامه بعض العلامات التجارية المقلدة والخاصة بالمطاحن الأخرى بهدف التربح غير المشروع وبالمخالفة لشروط الإنتاج.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على بعض المطاحن بالمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط لتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن والمنشآت التموينية والصناعية، ترأسها المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بناءًا على المعلومات الواردة لضباط هيئة الرقابة عن وجود تلاعب في مواصفات الإنتاج والغش التجاري واستخدام علامات تجارية خاصة بمطاحن أخرى بدون وجه حق بهدف التربح غير المشروع.

وضبط مطحن خاص بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبحوزته شكاير دقيق بعضها فارغ وبعضها معبأ بالنخالة والدقيق الفاخر مدون عليها علامات تجارية مملوكة لمطاحن أخرى، وتم مصادرة كميات من الدقيق والنخالة الناعمة غير المصرح بإنتاجها من مطاحن الدقيق الفاخر وبعض العبوات الفارغة وتم تحرر المحضر اللازم بمعرفة مديرية التموين وقيد بقسم شرطة أسيوط الجديدة وجاري المتابعة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات