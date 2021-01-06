ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من من ضبط أحد المطاحن الخاصة لاستخدامه بعض العلامات التجارية المقلدة والخاصة بالمطاحن الأخرى بهدف التربح غير المشروع وبالمخالفة لشروط الإنتاج.جاء ذلك خلال حملة مكبرة على بعض المطاحن بالمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط لتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن والمنشآت التموينية والصناعية، ترأسها المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بناءًا على المعلومات الواردة لضباط هيئة الرقابة عن وجود تلاعب في مواصفات الإنتاج والغش التجاري واستخدام علامات تجارية خاصة بمطاحن أخرى بدون وجه حق بهدف التربح غير المشروع.وضبط مطحن خاص بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبحوزته شكاير دقيق بعضها فارغ وبعضها معبأ بالنخالة والدقيق الفاخر مدون عليها علامات تجارية مملوكة لمطاحن أخرى، وتم مصادرة كميات من الدقيق والنخالة الناعمة غير المصرح بإنتاجها من مطاحن الدقيق الفاخر وبعض العبوات الفارغة وتم تحرر المحضر اللازم بمعرفة مديرية التموين وقيد بقسم شرطة أسيوط الجديدة وجاري المتابعة.