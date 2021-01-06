أفغانستان تسجل 102 إصابة و9 بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 102 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و174 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الإخبارية الأفغانية، اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 53 ألفًا و207 حالات، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2253 حالة، فيما تماثل 42 ألفًا و840 شخصًا من الفيروس.وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ 204 آلاف و335 شخصًا في المراكز الحكومية، فيما توجد 9 آلاف و556 إصابة نشطة في البلاد.