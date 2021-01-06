ليبيا تسجل 10 وفيات و424 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا.كما أعلن المركز في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه قد تماثل للشفاء 1191 حالة، موضحا أن إجمالي "العدد التراكمي" للإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد بلغ 102880 إصابة، فيما بلغ العدد التراكمي 1546 وفاة.