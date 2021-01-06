فيديو ساخر..استقبال حافل لزجاجة زيت بمنزل تركي بعد أرتفاع سعره

Ayçiçek yağı, 4 ayda %60'lık zammın ardından evlere törenle giriş yapıyor👇 pic.twitter.com/3x3WSyOxw4 — Yol TV (@YolTV) January 5, 2021

فى مشهد ساخر من ساسيات الحكومة التركية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يصور استقبال رب أسرة يحمل زجاجة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.يظهر رجلا فى مقطع الفيديو وهو يدخل منزله ممسكا بزجاجة زيت عباد الشمس، في الوقت الذي يفرش له أولاده سجادة على الأرض ليسير عليها، فضلا عن وقوفهم مصطفين للتهليل بعد أن أتى بالزيت.حقق الفيديو عشرات الالاف من المشاهدات منذ اللحظات الأولى لعرضه على منصات التواصل.من جانبه، نشر ألباي أنتمان نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، مقطع الفيديو على حسابه الشخصي قائلا: "زيت عباد الشمس يدخل المنازل بالاحتفالات بعد زيادة سعره بنسبة 60٪ في 4 أشهر".