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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيديو ساخر..استقبال حافل لزجاجة زيت بمنزل تركي بعد أرتفاع سعره

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:51 م
استقبال حافل لزجاجة
استقبال حافل لزجاجة زيت بمنزل تركي
مروة عنبر
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فى مشهد ساخر من ساسيات الحكومة التركية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يصور استقبال رب أسرة يحمل زجاجة زيت عباد الشمس، أثناء دخوله المنزل.

يظهر رجلا فى مقطع الفيديو وهو يدخل منزله ممسكا بزجاجة زيت عباد الشمس، في الوقت الذي يفرش له أولاده سجادة على الأرض ليسير عليها، فضلا عن وقوفهم مصطفين للتهليل بعد أن أتى بالزيت.

حقق الفيديو عشرات الالاف من المشاهدات منذ اللحظات الأولى لعرضه على منصات التواصل.

من جانبه، نشر ألباي أنتمان نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، مقطع الفيديو على حسابه الشخصي قائلا: "زيت عباد الشمس يدخل المنازل بالاحتفالات بعد زيادة سعره بنسبة 60٪ في 4 أشهر".

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