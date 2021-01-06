ضبط مقاول هارب من 264 حكما قضائيا في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب محكوم عليه بـ 264 حكما قضائيا متنوعا بالإسكندرية.كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا، تفيد باختباء محكوم عليه هارب مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، مطلوب لتنفيذ 264 حكما قضائيا متنوعا في قضايا "تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص"، بإجمالي مدد حبس بلغت 73 سنة، وكفالات بلغت 110 ألف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه، بمنطقة المندرة قبلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.