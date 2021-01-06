إرسال عينة «استروكس» ضبطت مع عاطلين للمعمل الكيميائي لفحصها

أمرت نيابة المرج، اليوم، بإرسال عينة من مخدر الاستروكس المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائي لفحصها، وكانت قد أمرت بحجز عاطلين لمدة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهم 700 جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وكشفت التحقيقات أن المتهمين "م.م، ح. ع" عاطلين، عثر بحوزتهم على (700 جرام من مخدر الاستروكس) قبل ترويجها بالمرج بقصد الإتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.