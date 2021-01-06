مساحته 22 ألف متر.. «المصيلحي» يفتتح سوق البازار ببورسعيد بعد قليل

يتفقد بعد قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوق البازار للخضر والفاكهة جملة وتجزئة بمحافظة بورسعيد، على مساحة 22 ألف متر مربع.وقال عصام حنفي المشرف العام على الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، أن السوق يضم 69 باكية خضروات وفاكهة تجزئة مساحات تتراوح من 8 إلى 22 مترا، إضافة إلى 3 محال عطارة، و6 محال لحوم ودواجن.وأضاف: أن منطقة الجملة داخل السوق تضم 39 محل جملة، منهم 6 ثلاجات خضار وفاكهة، إضافة إلى 27 محلات مطاعم وحلويات وكافيهات وبنوك خارج السوق.ولفت إلى أن المنطقة تضم غرفة نفايات على أحدث مستويات الأمان والتكنولوجيا، ومسجد، ونقطة أمن وإسعاف وإطفاء.