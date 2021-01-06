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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء روس يبطلون 100 قنبلة أمريكية في لاوس منذ الحرب الفيتنامية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:13 م
خبراء الألغام الروس
خبراء الألغام الروس
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء الألغام الروس، وفي إطار حملة إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لاوس، أبطلوا مفعول قنابل عنقودية أمريكية الصنع من زمن الحرب الفيتنامية.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" - "لقد اكتشف الخبراء الروس في المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، أكثر من 100 قطعة متفجرة في مقاطعة شينجوانج في لاوس منذ نوفمبر 2020، حيث بلغت المساحة التي تم تطهيرها بواسطة خبراء المتفجرات حوالي هكتار واحد".

وأضاف البيان: "أن المواد المتفجرة المكتشفة تتكون من قنابل عنقودية أمريكية الصنع "بلو-26" و"بلو-63" وذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة".

يُذكر أن روسيا أرسلت 32 خبيرا بالمتفجرات إلى لاوس في نوفمبر 2020، والمهمة الحالية هي الثالثة التي يقوم بها خبراء المركز الروسي لإزالة الألغام في لاوس.

يُشار إلى أن خبراء الألغام الروس قاموا منذ 2018 بتفجير حوالي 1180 مادة متفجرة معظمها ذخائر عنقودية لقنابل جوية أمريكية ألقتها الولايات المتحدة على لاوس خلال حرب فيتنام في 1964-1973.

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