رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. ضبط متهمين قتلا وأصابا 2 في بني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:02 م
متهمين
متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية، بسبب خصومة ثأرية ومقتل وإصابة 2 في محافظة بني سويف.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمـن بنى سويف، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وإصابة شقيقه بعيارين ناريين بالساقين وتهام المصاب لشخصين مقيمان بذات العزبة بارتكاب الواقعة لارتباط عائلتيهما "بخصومة ثأرية.

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكوران بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المُستخدم بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات