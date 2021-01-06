بسبب خصومة ثأرية.. ضبط متهمين قتلا وأصابا 2 في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية، بسبب خصومة ثأرية ومقتل وإصابة 2 في محافظة بني سويف.كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمـن بنى سويف، يفيد بمقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وإصابة شقيقه بعيارين ناريين بالساقين وتهام المصاب لشخصين مقيمان بذات العزبة بارتكاب الواقعة لارتباط عائلتيهما "بخصومة ثأرية.و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكوران بارتكاب الواقعة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المُستخدم بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.