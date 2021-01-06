التصريح بدفن شخص توفي في حادث سير ببدر

صرحت نيابة الشروق وبدر بدفن شخص توفي بحادث اصطدام سيارة كان يقودها سائق عكس الطريق وبسرعة عالية بمدينة بدر.وكانت قد أمرت النيابة بحجز سائق تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر بمدينة بدر، 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "ر.م" سائق سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بشخصين توفي أحدهما وأصيب آخر بإصابات بالغة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بقيام سائق باصطدامه بشخصين أثناء سيره عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقلهم للمستشفى وضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.