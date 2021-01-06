بفيلم ومسلسل.. شراكة بين تامر عبد المنعم وصفوت غطاس

أعلن المنتج والمؤلف تامر عبد المنعم، انه يتعاون مع المنتج صفوت غطاس في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يمتلك عملين أولهما سينمائي والأخر درامي خليجي، مشيرا الي انه كتب قصه احد العملين.وعن تفاصيلهما قال تامر عبد المنعم:"لدينا فيلم مصري اسمه الشنطة بطولة بيومي فؤاد، وشيرين، وديما الحايك، وشريف الدسوقي، ومحمد عبد العظيم، والممثل الاماراتي أحمد عبد الرزاق، وإخراج احمد البدري وتأليفي ويجري تحضيره".وأضاف:" لدينا كذلك مسلسل خليجي اسمه عود حي عن رواية لمريم عفاد المنصوري، وإخراج الأردني سامي العلمي، من خلال شركتنا المعتمدة علي الشراكة بيننا وتحمل اسم عياد ميديا".