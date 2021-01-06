رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

التكنولوجيا الأساس.. كيف يتم تأهيل الموظفيين للانتقال إلى العاصمة الجديدة؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:00 م
موظف
موظف
سالي رطب
طباعة
تتلقى رشا محمد، موظفة، تدريبًا مكثفًا هذه الأيام؛ لتأهيلها لتكون واحدة من العاملين في وزارتها، الذين يتم اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنوعت التدريبات التي تلقتها ما بين الإدارة البشرية والكمبيوتر وغيرها من أساسيات العمل الإداري. وهى واحدة من 18 ألفا و694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الذين يتلقون تدريبًا مكثفًا منذ أشهر طويلة.

وأوضحت "محمد"، أن هناك مجموعة من الدورات العامة التي يحصل عليها جميع الموظفين ودورات متخصصة لكل إدارة في الوزارة، مشيرة إلى أن الدورات العامة تتمثل في رفع الوعي الوطني، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحدياته، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

ولفتت إلى أن الدورات المتخصصة يتم فيها تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، مشيرًا أن تدريبات الموظفين تتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن تدريب الموظفين يتم بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.

وبدأ أحمد حبيب، موظف حكومي، في الحصول على الدورات المكثفة التي تؤهله للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ عدة أشهر، واستكملها الآن عن طريق دورات تم عقدها "أون لاين" التزامًا بالإجراءات الإحترازية تطبقها الدولة منذ انتشار فيروس كورونا.

وقال: "منذ 3 سنوات أعلنت الوزارة عن بعض الكورسات لتنمية كفاءة ومهارة العاملين فيها، وتدريبهم على التعامل مع الإدارات الجديدة التي سيتم استحداثها، وحصلنا على كورسات لعدة أسابيع متتالية كل موظف حسب الإدارة التي يفضل العمل فيها وقت الانتقال".

وتابع: "بعد عدة أشهر وبالتحديد مع منتصف العام الماضي بدأنا دورات جديدة عن طريق تطبيق زووم الذي يتيح لنا التواصل مع المدربين أون لاين التزامًا بالإجراءات الإحترازية، ونستعد الآن لإجراء اختبار في الدورات التي حصلنا عليها".


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات