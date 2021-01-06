التكنولوجيا الأساس.. كيف يتم تأهيل الموظفيين للانتقال إلى العاصمة الجديدة؟

تتلقى رشا محمد، موظفة، تدريبًا مكثفًا هذه الأيام؛ لتأهيلها لتكون واحدة من العاملين في وزارتها، الذين يتم اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.وتنوعت التدريبات التي تلقتها ما بين الإدارة البشرية والكمبيوتر وغيرها من أساسيات العمل الإداري. وهى واحدة من 18 ألفا و694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الذين يتلقون تدريبًا مكثفًا منذ أشهر طويلة.وأوضحت "محمد"، أن هناك مجموعة من الدورات العامة التي يحصل عليها جميع الموظفين ودورات متخصصة لكل إدارة في الوزارة، مشيرة إلى أن الدورات العامة تتمثل في رفع الوعي الوطني، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحدياته، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.ولفتت إلى أن الدورات المتخصصة يتم فيها تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، مشيرًا أن تدريبات الموظفين تتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضح أن تدريب الموظفين يتم بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، حيث انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية، حيث ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين في الشئون المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.وبدأ أحمد حبيب، موظف حكومي، في الحصول على الدورات المكثفة التي تؤهله للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ عدة أشهر، واستكملها الآن عن طريق دورات تم عقدها "أون لاين" التزامًا بالإجراءات الإحترازية تطبقها الدولة منذ انتشار فيروس كورونا.وقال: "منذ 3 سنوات أعلنت الوزارة عن بعض الكورسات لتنمية كفاءة ومهارة العاملين فيها، وتدريبهم على التعامل مع الإدارات الجديدة التي سيتم استحداثها، وحصلنا على كورسات لعدة أسابيع متتالية كل موظف حسب الإدارة التي يفضل العمل فيها وقت الانتقال".وتابع: "بعد عدة أشهر وبالتحديد مع منتصف العام الماضي بدأنا دورات جديدة عن طريق تطبيق زووم الذي يتيح لنا التواصل مع المدربين أون لاين التزامًا بالإجراءات الإحترازية، ونستعد الآن لإجراء اختبار في الدورات التي حصلنا عليها".