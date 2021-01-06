لائحة جديدة للعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.وفي هذا السياق، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن القرار الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة في جلسته ديسمبر الماضي، والذي وافق على إصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمنطقة لتنظيم شئون العمل الداخلي.مشيرًا إلى أنه من الأهداف المنشودة في رؤية المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات ٢٠٢٠٢٠٢٥ أن يتم رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل الهيئة وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الرضاء الوظيفي الذي ينعكس بدوره على الأداء الخارجي والتعاملات مع مستثمري المنطقة.