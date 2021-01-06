15 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) عن أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 15 سفينة.وذكرت هيئة موانئ بورسعيد- في بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد لم يسجل دخول أي سفن، ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.